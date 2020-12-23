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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. 30 человек умерли, сообщил Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663», - сообщил Кличко.

В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов, другие на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 288, Деснянском -165 и в Днепровском районе - 152 случая.

«В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1908 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1112 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1325 человек. Под аппаратами ИВЛ – 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 48%», - отметил мэр Киева.

По состоянию на 23 декабря в Украине зафиксировано 10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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