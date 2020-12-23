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Власти Греции запретили традиционное колядование на рождественские праздники, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на министра гражданской защиты Греции Никоса Хардалиаса, передает Укринформ.

Чиновник отметил, что церквям будет разрешено открываться только на Рождество, Новый год и Богоявление (6 января). Количество посетителей ограничивается в зависимости от размера храма - от 25 до 50 человек. Использование маски будет обязательным в течение всего ритуала.

Комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе, подчеркнул Хардалиас, добавив, что полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение карантинных мер во время праздников.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано более 132 тысяч случаев COVID-19.
ForUm

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