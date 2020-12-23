Антарктида перестала быть континентом, на котором не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа. Это произошло после того, как по меньшей мере 36 человек заболели на чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-ОьГиґґинс, сообщает газета El Mercurio со ссылкой на армию страны.

Среди инфицированных – 26 чилийских военных и 10 человек из гражданского персонала, передает Радио Свобода.

Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, утверждается, что они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

Хенераль-Бернардо-ОьГиґґинс – одна из 13 чилийских антарктических станций. Она расположена на северо-западе континента и, с точки зрения Чили, является столицей Антарктической коммуны, административной единицы Чилийской антарктической территории. Большинство стран мира не признают суверенитет страны над землями в Антарктике.

По состоянию на 22 декабря в мире на COVID-19 заболели по меньшей мере 77,5 миллиона человек, свидетельствуют подсчеты университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, США. Только 11 государств в мире утверждают, что у них нет и не было ни одного случая заражения этой болезнью. Десять из них островные микрогосударства. Одиннадцатым является Туркменистан, где, по свидетельствам туркменской службы Радио Свобода, отмечается массовая заболеваемость пневмонией, но власть не признает ее связи с COVID-19.