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Российского актера Алексея Гуськова по представлению СБУ включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

11 декабря 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.

По данным Миротворца, Гуськов неоднократно наведывался в Крым после незаконной оккупации полуострова. Кроме этого, актер был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал международную политику Владимира Путина.  

В многочисленных интервью российский актер выражал свое пренебрежение к украинским властям и историческим фактам. В частности, Гуськов заявлял, что Киев никогда не имел исторической ценности.

Также он не скрывал, что в 2014 году писал письмо Владимиру Путину и откровенно поддерживал оккупацию Крыма.
 Хоть актер и провел детство в Украине, считает себя россиянином, о чем охотно говорит пропагандистским журналистам.
ForUm

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