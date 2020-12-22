Вчера, 21 декабря, в Ривном застрелили известного в областном центре предпринимателя, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 21 часов на улице Льнокомбинатовская в областном центре конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Один из них - известный в городе предприниматель погиб на месте в результате ранения в грудь.

В результате поведенных первоочередных следственных действий и розыскных мероприятий полицейские по «горячим» следам задержали лицо, причастное к умышленному убийству. Им оказался 31-летний житель Ривненского района. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины его поместили в изолятор временного содержания.

По правовой квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По данным СМИ, погибший – известный ривненский бизнесмен Эдуард Патис.