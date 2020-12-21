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Европейское медицинское агентство дало разрешение на рыночное использование вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech/Pfizer.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции сообщила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, сообщает Укринформ.

«Рада сообщить, что сегодня научный комитет Европейского медицинского агентства дал разрешение на рыночное использование вакцины производства BioNTech/Pfizer в Европе. Это большой шаг вперед в борьбе с пандемией. Все страны ЕС получат эту вакцину одновременно», - сказала исполнительный директор ЕМА.
ForUm

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