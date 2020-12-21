также в разделеОбщество
21 декабря. Картина дня 12
В Харьков прибыл самолет с телом Кернеса 26
Новый штамм коронавируса уже зафиксирован в Украине 22
Украину немного подморозит 25
Большинство мигрантов из Украины останутся в Польше на Рождество 12
Чиновники украли на трудоустройстве «мертвых душ» 2 миллиона 10
Секретарь горсовета хочет сделать Кернеса почетным харьковчанином и установить ему памятник 9
Суд отказал Аласании в удовлетворении иска к СБУ 10
Озеро Синевир в Карпатах сковал лед 20
Минздрав: Новый штамм коронавируса не является поводом для беспокойства 24
ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто 13
Подозреваемому по делу «Оптимумспецдетали» сообщили о подозрении 18
Газовое оборудование для авто: стоит или не стоит устанавливать в 2021 году? 33
Иран составил технический отчет о катастрофе самолета МАУ 48
Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща 17
Епифаний рассказал, как бывший замглавы ОП запрещал регистрировать переход парафий в ПЦУ 66
Украинцам рекомендуют не ездить в Лондон и на юг Англии 14
Польша может стать посредником при получении Украиной европейской вакцины 12

Ученые Института молекулярной биологии и генетики разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа, сообщает пресс-служба института.

«Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом», - рассказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

В ИМБиГ отметили, что длительность проведения теста - около 6 часов.

Учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

Также ученые завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных в отношении детей - риновируса и кори.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги