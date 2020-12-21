Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны принять все возможные меры для замедления и прекращения распространения новых, мутировавших типов коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, передает УНИАН.

«Вирусы изменяются во время циркуляции, и это может приводить к изменению их характеристик. Все должны продолжать принимать все меры для замедления и в конечном счете прекращения распространения этого вируса»,— сказал Язаревич.

По его словам, ВОЗ «находится в тесном контакте с официальными лицами здравоохранения и учеными в Великобритании и Южной Африке по поводу изменений, которые они выявили у вируса». Он пояснил, что сейчас нужно определить передается ли этот вирус легче между людьми, вызывает ли более тяжелое протекание болезни и может ли влиять на результат тестов и вакцин.

Напомним, за пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где начиная с 20 декабря введена 4-я категория (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).