В Межгорском районе Закарпатья замерзло крупнейшее по площади высокогорное озеро страны – Синевир.

Сейчас плес расположенного на высоте 989 м над уровнем моря водоема полностью покрыт льдом, сообщает Укринформ.

Дневная температура воздуха здесь составляет -3 градуса по Цельсию.

Туристов возле озера мало, те, что есть, свободно гуляют по льду – сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек, добраться к центральному островку с украинским флагом и перейти по замерзшей воде к памятнику Сине и Виру на противоположном берегу.

Снега на плесе нет, но лед неровный и к катанию на коньках не пригоден. Трещин на поверхности нет.

Уже внизу в селе Синевирская Поляна днем ​​не бывает мороза, и река Теребля не скованна льдом, разве что частично – на берегах в тени.

Как известно, озеро Синевир – самое большое и самое глубокое высокогорное озеро Украины и известная туристическая аттракция одноименного национального парка. Озеро образовалось в результате перекрытия горного потока каменистыми породами после землетрясения 10-11 тысяч лет назад. Площадь водной глади составляет 4-5 га, его глубина – 8-10 м.

Купаться в Синевире запрещено. Вода здесь холодная и даже летом максимально нагревается только до 13°С. Склоны возле озера покрыты вековыми елями. В центре водоема расположен остров, который похож на зрачок глаза, из-за чего Синевир получил второе название – «Морское око». На небольшом полуострове озера стоит 13-метровая деревянная композиция «Синь и Вир» авторства закарпатского скульптора Ивана Бровди.