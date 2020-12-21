Следственное управление ГУНП в Киеве завершило расследование особо тяжкого преступления, совершенного 5 лет назад, а именно умышленного убийства священнослужителя одной из православных церквей столицы (п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч . 4 ст. 187 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Убийство было совершено вечером 25 июля 2015 в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда. В ходе досудебного расследования установлено, что два человека дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову.

После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего. Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Материалы относительно сообщника выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.