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Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям убрали с балкона многоэтажки в Днипре более 500 летучих мышей.

По данным ГосЧС, происшествие случилось в одной из квартир дома на улице Коробова.

Заявители сообщили, что под обшивкой балкона слышно звуки летучих мышей.  

По прибытию к месту вызова, специалисты демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.

Отловленных более 500 особей чрезвычайники поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать. После чего спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark в Харькове.
ForUm

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