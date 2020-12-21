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Представители правительств стран Евросоюза в понедельник проведут экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, сообщает ВВС.

«Скорость, с которой европейские правительства объявили о запрете на поездки из Великобритании, показывает масштаб тревоги», - отмечается в публикации.

Также в понедельник ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Великобритании и США.

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия и Болгария запретили авиасообщение с Великобританией.  

За пределами страны новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.
ForUm

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