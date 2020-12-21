За прошедшие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного враг применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя – совершил несколько очередей из стрелкового оружия.

Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре раза враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также российско-оккупационные войска обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся из сельскохозяйственных работ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг один раз нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Пивденне. Здесь враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.