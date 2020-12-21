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20 декабря, около 19:30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), по направлению населенного пункта Васильевка вооруженные формирования Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся из сельскохозяйственных работ.

Как отметили в штабе ООС, гражданскую технику уничтожили за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения.

Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.
ForUm

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