Укрпочта представила интерактивную почтовую марку с известными украинскими персонажами, тремя казаками.

Об этом сообщает пресс-служба почты.

«С этой маркой можно не только послать „живое“ письмо, но и сделать фото или записать видео с анимационными героями, чтобы оригинально поздравить близких», — сообщают в Укрпочте.

Марку презентовали ко Дню Святого Николая. Создавали ее вместе с компанией Art Nation. Укрпочта объяснила, что оживить рисунок на марке можно с помощью мобильного приложения.

Изображенные на марке казаки — герои культового украинского мультсериала, который начал выходить еще в 1967 году. На церемонию, где представили марку, пригласили художника-постановщика мультфильма Эдуарда Кирыча.