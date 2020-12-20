также в разделеОбщество
Минюст повторно остановил рейдерскую атаку Влады Молчановой на рынок «Столичный» 12
90-летний Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией 23
ОБСЕ на Донбассе зафиксировала больше 230 нарушений перемирия 8
Синоптики объявили штормовое предупреждение 15
В Украине зафиксировали 8 325 новых случаев коронавируса 23
Минздрав отправил в регионы быстрые тесты на COVID 21
Празднование Рождества на 25 декабря: Епифаний назвал условие переноса 32
Около 30 государств предоставили Украине ту или иную помощь из-за COVID-19 10
Оккупанты более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе 13
Минздрав обновил алгоритм тестирования на коронавирус 20
В армии за сутки обнаружили еще 165 случаев COVID-19 9
Новые карантинные ограничения вступили в силу 34
COVID-19 в Украине: 11 742 новых случая и более 13 тысяч выздоровевших 40
18 декабря. Картина дня 27
«Лыжный экспресс» совершил праздничный рейс 15
Нотариусу, «сменившему» руководство Одесского медуниверситета, сообщено о подозрении 73
Госэкоинспекция проведет рейд по елочным рынкам 9
Арестович извинился за дезинформацию о теле погибшего военного 78

Укрпочта представила интерактивную почтовую марку с известными украинскими персонажами, тремя казаками.

Об этом сообщает пресс-служба почты.

«С этой маркой можно не только послать „живое“ письмо, но и сделать фото или записать видео с анимационными героями, чтобы оригинально поздравить близких», — сообщают в Укрпочте.

Марку презентовали ко Дню Святого Николая. Создавали ее вместе с компанией Art Nation. Укрпочта объяснила, что оживить рисунок на марке можно с помощью мобильного приложения.

Изображенные на марке казаки — герои культового украинского мультсериала, который начал выходить еще в 1967 году. На церемонию, где представили марку, пригласили художника-постановщика мультфильма Эдуарда Кирыча.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги