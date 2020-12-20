За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 756 человек. От последствий заболевания умерли 14 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице заболели 100 450 человек, умерли 1713 пациентов, сообщил мэр Виталий Кличко.

Среди новых заболевших: 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

Также заболевание обнаружили у 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 216, в Днепровском — 170, в Подольском районе — 79 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 175 жителей Киева.

В Украине коронавирус обнаружили у 8 325 человек за сутки. Еще 116 пациентов умерли, 6626 выздоровели.