За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8325 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 6626 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 20 декабря.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Днем ранее заболели 11 742 человека, 18 декабря — 12 630.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 964 448 человек, из них 581 162 выздоровели, летальных исходов — 16 585.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 100450 случаев;
Винницкая область — 20 956 случаев;
Волынская область — 30 457 случаев;
Днепропетровская область — 52 557 случаев;
Донецкая область — 32 255 случаев;
Житомирская область — 36 401 случай;
Закарпатская область — 27 098 случаев;
Запорожская область — 47 219 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 938 случаев;
Киевская область — 53 007 случаев;
Кировоградская область — 7785 случаев;
Луганская область — 8759 случаев;
Львовская область — 56 763 случая;
Николаевская область — 26 631 случай;
Одесская область — 63 938 случаев;
Полтавская область — 31 577 случаев;
Ровенская область — 38 536 случаев;
Сумская область — 37 994 случая;
Тернопольская область — 32 392 случая;
Харьковская область — 65 312 случаев;
Херсонская область — 15 653 случая;
Хмельницкая область — 36 755 случаев;
Черкасская область — 34 731 случай;
Черновицкая область — 38152 случая;
Черниговская область — 27 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Минздрав отправил в регионы быстрые тесты на COVID.
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