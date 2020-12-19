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В Украине с 19 декабря по всей территории страны вступают в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Срок действия ограничений охватывает период празднования Нового года и Рождества. Таким образом, согласно решению правительства, на это время запрещается проведение праздничных мероприятий и банкетов в заведениях общепита, существенно ограничиваются массовые и религиозные мероприятия.

Исключением является новогодняя ночь - с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе смогут работать до 01:00.

Дополнительные ограничения

запрещаются массовые мероприятия в образовательных учреждениях (концерты, спектакли, праздничные выступления) в присутствии посетителей и с участием детей из более чем одной группы/класса;

под запретом публичные события, банкеты, мастер-классы, праздничные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

ограничивается прием посетителей в музеях и других заведениях культуры - не более 1 человека на 10 кв.м;

запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 07:00 (исключение - заказы на вынос, доставка). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

ограничивается проведение религиозных мероприятий: в помещениях - не более 1 человека на 5 кв. м; на открытом воздухе обязательно соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Наряду с новыми запретами с 19 декабря будут действовать и ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.

Также запрещается работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга), размещение за одним столиком в кафе, ресторанах более 4 совершеннолетних, несоблюдение расстояния 2 метров между столами.

К текущим ограничениям "оранжевой" зоны относится запрет на проведение плановых госпитализаций, посещение учреждений соцзащиты, в которых проживают лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны военных действий.

Иностранным гражданам запрещено пересекать границу Украины без полиса страхования.

Что разрешено после усиления карантина 19 декабря

работа общественного транспорта - перевозка пассажиров по количеству мест для сидения (за исключением метрополитена);

проведение массовых мероприятий с количеством участников до 20 человек при условии соблюдения дистанции 1,5 м;

работа кинотеатров с заполненностью не более 50% зала;

работа рынков, ТРЦ, магазинов при условии соблюдения противоэпидемических норм безопасности;

деятельность гостиниц, реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений;

посещение образовательных заведений группами до 20 человек (кроме детсадов, школ и других учреждений среднего, внешкольного, специализированного образования);

работа спортзалов и фитнес-центров при условии соблюдения количества посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Напомним, по мнению Шмыгаля, до конца года в Украине число случаев COVID-19 достигнет 1 миллиона.
ForUm

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