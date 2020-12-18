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В мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 75,2 миллиона. 

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, по состоянию на утро 18 декабря в мире зафиксировано 75 282 798 случаев COVID-19, в частности 1 668 356 летальных, выздоровели 52 852 602 человека.

За ночь в мире зарегистрировали уже 21 967 новых случаев и 916 смертей.

США остаются на первом месте антирейтинга по количеству инфицированных, там с начала пандемии зафиксировано 17 626 770 случаев коронавируса. На втором и третьем месте - Индия (9 979 447) и Бразилия (7 111 527) соответственно.

 
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