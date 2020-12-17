Во Львове в ночь на 17 декабря подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба НАБУ

«Сегодня ночью неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ во Львове. Частный автомобиль («Шкода Октавиа» 2012 г. в.) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины).

«НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления. Просим свидетелей, обладающих информацией об этих событиях, обращаться в Шевченковский отдела полиции ГУ НП во Львовской области», – сказано в сообщении.