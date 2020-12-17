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В Киеве разоблачили незаконную схему по продаже бытовой техники, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной фискальной службы.

«Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах», – сказано в сообщении.

По словам и.о. председателя ГФС Украины Дмитрия Сосиновича, во время санкционированных обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн гривен.

Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.
ForUm

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