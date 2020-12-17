Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о намерении Украины вакцинировать от COVID-19 украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.
«Наша позиция заключается в том, что вакцинировать нужно как минимум всех граждан и такой позиции придерживается президент Владимир Зеленский. Все граждане Украины должны иметь доступ к вакцине», - отметил Степанов.
В то же время, по мнению министра, в первую очередь нужно вакцинировать от COVID-19 людей из групп риска.
«По профессиональному признаку - это все медицинские работники, которые стали живым щитом между пациентами и коронавирусной болезнью. Это наши военные, которые находятся в зоне проведения ООС, это наши сотрудники Нацполиции, это наши педагоги, работники социальной сферы. Также это люди, входящие в группу риска по возрасту - старше 60 лет или люди, имеющие серьезные сопутствующие заболевания, которые дают осложнения при коронавирусной болезни - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания», - сообщил он.
Степанов отметил, что общее количество людей из группы риска - около 21 млн граждан, нуждающихся в вакцинации в первую очередь на разных этапах.
Также министр подчеркнул, что Минздрав уже заканчивает разработку Национального плана введения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. «Я думаю, что в пятницу я его смогу подписать и утвердить соответствующим приказом Минздрава. К составлению этого плана кроме украинских специалистов привлечены эксперты ВОЗ, ЮНИСЕФ. Мы достаточно давно уже над ним работаем», - сказал он.
По словам Степанова, национальный план должен быть очень понятным и четким.
«Вчера я дал задание внести соответствующие изменения в этот план - предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях», - подчеркнул министр.
Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.
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