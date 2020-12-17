Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр два львовских бизнесмена, сообщил пресс-центр ведомства.

Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны. Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использования, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд гривен.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию, доказывающие осуществление незаконной деятельности. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.