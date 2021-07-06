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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра на Житомирщине, сообщает пресс-центр СБУ.

Через него было выведено в тень почти 200 млн гривен в течение 2020-2021 годов. Проверяется информация о финансировании террористической организации «ДНР».

Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур из Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации «ДНР».

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»).

Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. гривен.

Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:

бухгалтерскую документацию;

компьютерную технику;

печати фиктивных предприятий;

несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках;

полторы сотни банковских карточек подставных лиц.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).
ForUm

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