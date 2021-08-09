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Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, сообщает пресс-центр СБУ.

Дельцы почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. «Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли «услуги» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн. грн.

Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.

Вот лишь некоторые из них:

реконструкция причала Одесского морского порта;

модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;

поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы.

Изъято более 2 млн грн наличности, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехника со сложившимися документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ForUm

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