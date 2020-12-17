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Из-за падения экономики вследствие пандемии Киев недополучил почти 5 млрд гривен. Из них 3 миллиарда - поступления от НДФЛ. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета об итогах работы городской власти в 2020 году.

«В целом в 2020 мы получим почти 57 млрд гривен поступлений в бюджет. Наибольшее финансирование получила сфера образования – 21,8 миллиарда гривен. Здравоохранения – 8 млрд гривен. Это при том, напомню, что медучреждения, по реформе, теперь финансирует государство. А сфера социальной защиты получила - 4,7 миллиарда гривен», - отметил Кличко.

По его словам, пандемия коронавируса поразила все направления жизнедеятельности города. Поэтому столичной власти в оперативном режиме пришлось перераспределять средства, направлять дополнительные ресурсы на медицину и другие критически важные отрасли.

Для поддержки малого и среднего бизнеса город отменил немало налогов и сборов, ввел  льготы для предпринимателей.

В следующем же году, как отметил Кличко, бюджет столицы планируется на уровне 59,2 миллиарда гривен.

«Это тот минимум, который позволит многомиллионному городу удержать ситуацию, продолжить финансирование приоритетных для столицы направлений и воплощение запланированных проектов, меняющих Киев», - сказал мэр.

«Мы все понимаем, что следующий год тоже будет сложным. Потому что пандемия пока не отступила, и нам еще предстоит преодолевать ее последствия. Но мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно», - резюмировал Кличко.
ForUm

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