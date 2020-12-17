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Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

Схрон был оборудован на открытой территории в районе города Счастье вблизи линии разграничения, сообщил пресс-центр ведомства.

Из тайника правоохранители изъяли полкилограмма пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также выявлено более ста патронов различного калибра и двадцать дымовых шашек.

Сейчас устанавливается причастность боевиков незаконных вооруженных формирований в закладки тайника.

Мероприятия по выявлению и изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
ForUm

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