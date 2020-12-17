Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила 16 декабря, что в стране будут введены жесткие ограничения на Рождество и Новый год, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что система здравоохранения страны находится под сильным давлением и действовать нужно немедленно. С 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря по 3 января - все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых. Также будут работать аптеки. Учеников, которые еще продолжают обучение, отправят домой с понедельника. Фредериксен отметила, что, по ожиданиям властей, ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми за время пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Дании обнаружили более 120 тыс. инфицированных коронавирусом. Умерли 975 человек, выздоровели – более 84 тыс.