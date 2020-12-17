также в разделеМир
В Молдове дали русскому статус языка межнационального общения 11
Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю 21
ВОЗ: Европу в январе может накрыть новая COVID-волна 10
Швеция из-за РФ рекордно увеличила расходы на оборону 13
Еврокомиссия внесла Telegram и ВКонтакте в «пиратский список» 50
Премию Сахарова получила белорусская оппозиция. Ее вручили Тихановской 18
В Великобритании за неделю от COVID-19 вакцинировали почти 140 тысяч человек 13
ЕС согласовал новые санкции против Беларуси 37
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за неделю 42
От коронавируса в мире умерли 1,6 миллиона человек 9
США обвинили Россию в подрыве стабильности в Средиземноморье 32
ВОЗ: В каждой четвертой больнице в мире нет чистой воды и туалетов 14
ЕС выделит на вакцины для бедных стран €500 миллионов 50
На Новый год в Турции введут круглосуточный комендантский час 23
Путин спустя 6 недель поздравил Байдена с победой на выборах 19
В США коронавирус обнаружили у диких норок 31
ВОЗ: Вакцинированным от коронавируса все равно придется носить маску 95
В Нидерландах на пять недель ввели жесткий локдаун 10

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила 16 декабря, что в стране будут введены жесткие ограничения на Рождество и Новый год, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что система здравоохранения страны находится под сильным давлением и действовать нужно немедленно. С 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря по 3 января - все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых. Также будут работать аптеки. Учеников, которые еще продолжают обучение, отправят домой с понедельника. Фредериксен отметила, что, по ожиданиям властей, ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми за время пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Дании обнаружили более 120 тыс. инфицированных коронавирусом. Умерли 975 человек, выздоровели – более 84 тыс.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
9
Теги