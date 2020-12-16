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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте числа случаев коронавирусного заболевания за неделю: с 7 по 13 декабря количество новых случаев COVID-19 в мире превысило 4,3 млн.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в отчете на сайте организации.

Так, в указанный период в мире зарегистрировали 4329927 новых случаев заражения коронавирусом, из них - от коронавирусной болезни и ее осложнений умерли 75 038 человек. Этот показатель является рекордным с начала пандемии.

Предыдущий рекорд заболеваемости за неделю был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда COVID-19 заразились около четырех миллионов человек.

За прошлую неделю пять стран сообщили о наибольшем количестве случаев во всем мире. Среди них - США (более 1,4 млн новых случаев, что на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей), Бразилия (300 тыс. новых случаев, увеличение на 2%), Турция (220 тыс. случаев, без изменений по сравнению с прошлой неделей), Индия (210 тыс. случаев, снижение на 15%) и РФ (193 тыс. новых случаев, увеличение на 1%).

Напомним, в Украине по состоянию на 16 декабря было зафиксировано 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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