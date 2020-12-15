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Турция планирует полностью запретить своим гражданам выходить из дома на Новый год, введя на четыре дня круглосуточный комендантский час.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Запрет начнет действовать с 31 декабря и продлится до утра 4 января. В эти дни передвигаться можно будет только некоторым категориям работников.

Напомним, с конца ноября в Турции действует ежедневный ночной комендантский час, а в выходные - круглосуточно. Ресторанам разрешено работать только на доставку.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, это уже позволило «сбить» ежедневный прирост больных в Анкаре на 40% и на 30% в Стамбуле и Измире - третьем крупнейшем городе страны.

Кроме того, в праздничный период рассматривают возможность ограничить передвижения между регионами, особенно теми, где наблюдается высокое количество заражений.

Отметим, в конце ноября Турция начала показывать в статистике «бессимптомных» больных коронавирусом.

С тех пор ежедневный прирост заражений «взлетел» от нескольких тысяч до 28-30 тысяч в сутки. В отчетах министерства отдельными цифрами указывается «количество выявленных заражений» и «количество пациентов». Самый высокий показатель, 8 декабря, превышал 33 тысячи.

Тогда же начали устанавливать «рекорды» смертей от коронавируса.
ForUm

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