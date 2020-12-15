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В Киеве из-за общения о минировании станции метро «Крещатик», «Майдан Незалеждности» и пересадку закрыли на вход и выход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«Станции «Крещатик», «Майдан Незалежности» и пересадку закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки», – сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности произошли столкновения полиции с митингующими, которые пытались поставить палатки.
ForUm

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