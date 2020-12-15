В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине почти 21 миллион человек должны первыми за счет государства получить вакцину против COVID-19, потому как они входят в группы риска.
Об этом на брифинге 15 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает hromadske.
«Моя и президента позиция такова, что в 2021 году мы должны вакцинировать людей за счет государства. По крайней мере тех, которые входят в группы риска, а их почти 21 млн», — сказал он.
Степанов считает, что первыми нужно вакцинировать медицинских работников и военных, в частности в зоне боевых действий на Донбассе.
Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.
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