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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины под угрозой существования, увеличение расходов на здравоохранение является вопросом национальной безопасности. Об этом он сообщил во время брифинге, передает УНИАН.

«Сегодня состоится голосование за проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Уже сегодня мы поймем, в приоритете ли для народных избранников наше с вами здоровье, ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за нашу жизнь. Мне очень интересно, как эти слова отразятся в конкретных делах», - заявил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что все чаще украинские врачи заглядывают на сайты, где предлагают работу за рубежом, потому что знают, что поехав работать в любую европейскую страну, они будут получать в десятки раз большую заработную плату, чем в Украине.

Степанов отметил, что «зарплата медика в Украине на уровне выплат по безработице, зарплата врача в Польше - около 2,5 тысяч евро. Наши врачи защищают наших граждан на медицинском фронте, без преувеличения наши медицинские работники - это наше медицинское войско, которое защищает страну. Мы должны по достоинству оценивать их работу», - заявил он.

«Медицинская система Украины под угрозой существования, я это очень хорошо осознаю и хочу, чтобы это осознал каждый - даже тысяча современных больниц просто будут нам не нужны, если там не будет медицинских работников», - добавил министр.

«Я считаю, что это вопрос национальной безопасности. Становясь депутатами, вы брали на себя ответственность перед украинцами, за их безопасность, за создание условий для их работы и достойной жизни. Сейчас средняя зарплата врача составляет 9 тыс. грн, человека от которого зависит жизнь другого человека... средний медицинский персонал получает около 7 тыс. грн, а младший - около 5 тыс.», - отметил он.

Минздрав, в свою очередь, инициирует повышение зарплат врачей до 23 тыс. грн, до 17 тыс. грн - среднего медперсонала и до 12 тыс. грн - младшего.
ForUm

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