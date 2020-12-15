также в разделеПротесты
Во время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских 706
На Майдане произошли столкновения между митингующими и полицией 95
Под Радой произошли столкновения между митингующими и полицией 45
МВД: Акция протеста под ВР прошла без чрезмерного применения силы 43
Митингующие пытались прорваться в здание ВР 44
В Умани избили гражданина Израиля 35
Уже почти 4 сотни шахтеров бастуют в Кривом Роге 46
Более 80 шахтеров в Кривом Роге устроили «подземную» акцию протеста 24
Предприниматели пришли митинговать под Кабмин 38
Нацкорпус призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по земле 109
Под Радой проходит акция против введения рынка земли 47
В Ивано-Франковске 7 студентов отравились в местном кафе 40
В центре Киева продолжаются акции протеста 97
Под Радой снова проходит митинг 86
По факту столкновений под Радой завели уголовное дело 73
Полиция отпустила всех задержанных под Радой 34
В результате столкновений под ВР пострадали 17 полицейских, задержаны 26 человек 77
Во время столкновений под ВР пострадал митингующий 84

Из-за проведения массовых акций правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений», – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральным улицам столицы. Поэтому, водителей призвали заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3360 грн.
80
Теги