Из-за проведения массовых акций правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений», – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральным улицам столицы. Поэтому, водителей призвали заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации.