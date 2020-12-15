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По состоянию на утро 15 декабря в мире в целом подтвердили 73 193 269 случаев коронавируса, в частности 1 627 977 летальных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

В то же время от коронавируса уже успели выздороветь 51 326 674 человека.

Наибольшее количество инфицированных в США (16 942 822), Индии (9 906 507) и Бразилии (6 929 409).

В Украине же по состоянию на этот вторник с начала пандемии подтверждено 900 666 случаев заболевания, в частности 15 247 смертей.
ForUm

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