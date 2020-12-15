Фракция партии «Слуга народа» в этом году не будет устраивать новогодний корпоратив из-за сложной эпидемиологической и экономической ситуации в стране.

Об этом журналистам после заседания фракции сказал первый заместитель ее руководителя, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает Укринформ.

«Понятно, что ни о каких корпоративах не идет речь сейчас, учитывая ситуацию эпидемиологическую и экономическую в стране. Мы можем просто ... даже не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний рабочий день этого месяца в пленарном зале, и дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать или, не нарушая правил карантина, в своем окружении, с помощниками и так далее», - сказал Корниенко.

По его словам, помощники народных депутатов будут сами решать, проводить какие-то мероприятия перед новогодними праздниками, однако парламентарии будут рекомендовать им придерживаться карантинных мероприятий.