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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой «Приват», следует активизировать.

«Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой «Приват». По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать», - написала она в Facebook.

Венедиктова сообщила, что сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

«Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время», - заявила генпрокурор.
ForUm

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