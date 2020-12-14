Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой «Приват», следует активизировать.

«Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой «Приват». По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать», - написала она в Facebook.

Венедиктова сообщила, что сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

«Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время», - заявила генпрокурор.