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Премьер-министр африканского государства Эсватини Амброуз Дламини скончался через четыре недели после того, как получил положительный тест на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении правительства Эсватини, передает УНИАН.

52-летний политик умер в больнице в ЮАР.  Причина смерти официально не называется, но Дламини недавно госпиталилизовали в больницу с коронавирусной болезнью.

Премьер Эсватини сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 16 ноября. По его словам, болезнь протекала бессимптомно и он чувствовал себя хорошо. Тем не менее 1 декабря правительство сообщило о госпитализации политика.

Королевство Эсватини – небольшая южноафриканская страна, до 2018 года была известна как Свазиленд. В ней живет около миллиона человек, при этом официально власти королевства подтвердили 6768 случаев коронавируса и 127 смертей.

Отмечается, что Дламини – один из нескольких мировых лидеров, заболевших коронавирусом.  Болезнь перенесли, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару. Тем не менее, ранее подтвержденных случаев смерти действующих мировых лидеров от коронавируса не было.
ForUm

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