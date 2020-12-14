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Европейский Союз рассматривает вариант пожертвовать 5% полученных им вакцин против COVID-19 бедным странам, что может нарушить схему распространения, совместно возглавляемую Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ.

План, разработанный французским правительством, впервые устанавливает четкую цель для пожертвований вакцины в ЕС, что до сих пор рассматривалось как вариант только в том случае, если блок в конечном итоге получит избыточные дозы.

Однако этот шаг может нанести удар по глобальной схеме закупок, возглавляемой ВОЗ, известной как COVAX, которая ставит перед собой цель доставить к концу следующего года 2 миллиарда доз как минимум 20% наиболее нуждающихся людей в любой точке мира.

Согласно французскому плану, который все еще должен быть согласован между 27 странами ЕС, до 65 миллионов доз вакцины COVID-19 в конечном итоге могут быть переданы ЕС бедным странам.

В документе указывается, что это будут 5% от 1,3 миллиарда доз, которые ЕС получил по шести соглашениям о предварительной закупке, заключенным с Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK и CureVac.

«Пожертвование вакцин из нашего портфеля ЕС для этих приоритетных групп представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели - сделать вакцину общественным благом», - говорится в документе.

По оценкам документа, пожертвованные дозы могут быть использованы для вакцинации 16 миллионов медицинских работников в 62 бедных странах. Врачи и медсестры еще из 54 стран с низким доходом также могут извлечь выгоду из пожертвований, говорится в проекте.

 
ForUm

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