В Харькове в результате пожара в девятиэтажном жилом погибли два человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуцациям.

14 декабря в 3:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в 9-этажном жилом доме на ул. Академика Вальтера, 7, в Киевском районе Харькова.

К месту вызова было направлено 6 оперативных пожарно-спасательных отделений с автоцистернами и автолестницей. Прибыв по вызову, спасатели установили, что пожар возник в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв. м. В результате пожара образовалась сильное задымление.

Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС обнаружили тела двух погибших людей, личности которых устанавливаются. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировали 12 жителей.

Пожар был локализован в 06:30 и ликвидирован полностью в 6:57.