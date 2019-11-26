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Сегодня, 26 ноября, в 6:54 в Уманском районе Черкасской области на 225 км автодороги Киев-Одесса в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К ДТП попало 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением Варшава-Херсон. В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

В результате ДТП травмированы 3 человека из легковых и грузовых автомобилей.

К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава.

Движение по трассе происходит в реверсном режиме.
ForUm

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