В Болградском районе Одесской области в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

В воскресенье, 13 декабря, около 16:00 возле села Железнодорожное столкнулись Daewoo Lanos и Renault.

Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились мужчина с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин из Renault - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются.