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«Укравтодор» сообщает, что в воскресенье, 13 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Такие данные по состоянию на 6 утра.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Местами небольшой дождь, морось выпадает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, в районах, где температура воздуха минусовая, возникает угроза образования гололеда», - указано в сообщении.

Также ожидается туман в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

«На перевальных участках дорог без осадков. Туман на Абранском и Латирском перевалах. Температура воздуха -3 +1. Состояние покрытия на перевалах мокрое», - говорится в сообщении.

В «Укравтодоре" уточняют, что на дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработка покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

«Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1248 единиц техники и 1551 рабочий», - добавили в ведомстве.

Напомним, в ГСЧС предупредили, что из-за тумана на дорогах будет опасно.
ForUm

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