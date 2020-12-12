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В южной части Украины ожидается туман, который продлится до утра 13 декабря. Об этом сообщает ГСЧС.

«По информации УкрГидрометцентра, в южной части до конца суток 12 января, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог», - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть осторожными, отправляясь в дорогу и учитывать предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут.

Напомним, в Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям в связи с гололедицей на дорогах. 
ForUm

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