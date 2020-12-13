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За прошедшие сутки, 12 декабря, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В результате выстрелов двое военных получили легкие ранения возле Золотого. Их эвакуировали в лечебное учреждение.

Кроме того, враг вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а возле Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

Подразделения ООС открывали огонь в ответ. О нарушении перемирия вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, накануне на Донбассе боевики три раза нарушили режим «тишины».
ForUm

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