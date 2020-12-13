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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в воскресенье, 13 декабря.

По данным спасателей, днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, ожидается гололед, на дорогах — гололедица.

В Киеве и Киевской области также сохранится гололед и гололедица на дорогах (II уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Утром по всей Украине ожидается туман, видимость 200−500 метров.
ForUm

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