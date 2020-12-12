В Украине ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Профессиональный праздник — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины установлен указом Президента Украины от 18 октября 1997 года.

«Современные Сухопутные войска Вооруженных сил Украины — это крепкий монолит механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения», — сообщают в Минобороны Украины.

Отмечается, что Сухопутные войска ВСУ были сформированы на основании Указа Президента Украины в соответствии со ст. 4 Закона Украины «О Вооруженных силах Украины» в 1996 году.

В настоящее время Сухопутные войска ВСУ организационно состоят из Командования Сухопутных войск, оперативных командований «Юг», «Север», «Запад», «Восток» и частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ.