Партия елочных украшений с логотипом армии России, обнаруженная на Клавдиевской фабрике, была ликвидирована после вмешательства Службы безопасности Украины.

Как сообщает Укринформ, так ответили в СБУ на запрос агентства.

«На указанный в запросе факт сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Национальной полиции отреагировали в соответствии с действующим законодательством. Продукция с российской символикой уничтожена производителем», - говорится в ответе.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Клавдиевская фабрика елочных украшений, расположенная в Киевской области, производит украшения с логотипом армии России и имеет представительство в Российской Федерации. Об этом в Фейсбуке сообщил экскурсовод Сергей Савченко.

После этого Клавдиевская фабрика елочных украшений сообщила, что ликвидировала партию шариков с логотипом армии России и вводит этический контроль заказов. И.о. председателя правления фабрики Павел Гукасов принес извинения гражданам Украины за данный инцидент.