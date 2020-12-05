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Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области подтвердила, что изготовляла новогодние шарики с логотипом армии России. Руководство извинилось за это после огласки и пообещало тщательнее выбирать заказы в будущем. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook в субботу, 5 декабря.

Так, исполняющий обязанности главы правления фабрики Павел Гукасов подтвердил, что предприятие сотрудничает с Россией.

«Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка», – заявил он.

По словам Гукасова, часть продукции фабрика поставляла в Россию, а заказы размещались через специальную систему. Он добавил, что из-за экономического кризиса и сокращения экскурсий он был занят развитием новых проектов, поэтому "все заказы от российской стороны шли без его внимания».

Гукасов заверил, что новогодние украшения с логотипом армии РФ уничтожили, и пообещал, что все последующие заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

«Я разделяю возмущение общественности и извиняюсь относительно этой ситуации. Надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики», – резюмировал он.
ForUm

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