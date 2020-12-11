У заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко подтвердили коронавирус.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает Укринформ.

«Что касается эпидемии, она очень опасна. Я это знаю по себе. Могу сказать, что я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз - коронавирус. Заразилась моя четырехлетняя дочь. Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить», - рассказал Геращенко.

При этом замглавы МВД добавил, что он и его родные переносят заболевание легко.